ACM Neto elogia Mandetta: 'Trabalho importantíssimo que fez pelo Brasil'

Presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto fez elogios a Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (16) pelo presidente Jair Bolsonaro. O médico oncologista Nelson Teich foi confirmado no cargo pouco depois do anúncio da exoneração do médico ortopedista.

"Nesse momento, a gente não pode deixar de ressaltar o trabalho importantíssimo que o ministro Mandetta fez pelo Brasil, defendendo medidas, admitindo a orientação da Organização Mundial da Saúde. Medidas que foram fundamentais para a preservação da vida de milhares de brasileiros", disse Neto sobre o correligionário.

"Mandetta teve, desde o começo, um foco principal, que foi cuidar da saúde pública e preservar a vida das pessoas. Hoje, se o Brasil tem um desempenho melhor que de vários outros países do mundo, é graças a essa orientação técnica e científica que pautou o tempo todo a atuação do ministro Mandetta à frente do Ministério da Saúde", continuou o prefeito de Salvador.

Sobre o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, ACM Neto pediu que ele converse com gestores municipais e estaduais, "como vinha fazendo o ministro Mandetta", e que ajude a preservar a vida dos brasileiros.

"O que nós esperamos, como cidadãos brasileiros, é que ele possa, de fato, dar seguimento a uma política pautada por decisões técnicas e cientificas, seguindo as orientações da OMS, e que coloque a preservação da vida das pessoas em primeiro lugar. Esperamos que haja interlocução com prefeitos e governadores de todo o Brasil, porque é preciso fazer um trabalho articulado, como vinha fazendo o ministro Mandetta. Nossa preocupação principal é que não haja uma mudança radical na condução do governo federal em relação ao coronavírus e que isso possa significar significar a perda de milhares pessoas em nosso país".

No Twitter, ACM Neto disse ainda que Mandetta "sai aplaudido do Ministério da Saúde porque enfrentou a pandemia do coronavírus com equilíbrio, responsabilidade e respaldado pela ciência".