ACM Neto fará abertura de almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia

As perspectivas empresariais para o estado nos próximos anos serão apresentas por ACM Neto no Almoço de Negócios que o site Alô Alô Bahia promove no próximo dia 31, no Restaurante Amado, em Salvador, para uma plateia seleta de 120 convidados. O presidente nacional do DEM fará a abertura do encontro, que tem como objetivo debater a retomada empresarial no pós-crise. Sua presença ampliará a discussão e trará um panorama mais completo do cenário pós-pandemia.

ACM Neto (Foto: Divulgação)

“Será um prazer discutir a retomada empresarial junto ao Alô Alô Bahia. Teremos a oportunidade de promover um importante encontro e dialogar nos dá a capacidade de compreender as mudanças e transformações”, afirmou ACM Neto. Além dele, o almoço contará com palestra do empresário e advogado Nelson Wilians, dono do maior escritório jurídico-empresarial do país e colunista da Forbes.

