ACM Neto lamenta mortes de PMs e diz que 'cidadão de bem não aguenta mais viver neste clima de insegurança'

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) lamentou nesta segunda-feira (9) a morte de três policiais neste final de semana em Salvador e disse que o "cidadão de bem não aguenta mais viver neste clima de insegurança" na Bahia. Para ele, o governo do PT da Bahia está perdendo a guerra para o crime organizado.

"Infelizmente, neste final nós vimos mais cenas terríveis acontecerem em nossa terra. Imagine: um policial de 30 anos de idade foi assassinado em Salvador, na região de Cajazeiras. Ontem, voltando do sepultamento dele, outros dois policiais foram assassinados. E os bandidos comemorando. Isso é lamentável, mostra como o governo do estado está perdendo a guerra para o crime organizado. As facções criminosas estão tomando conta de muitos lugares do nosso estado. Nesse momento eu queria prestar a minha inteira solidariedade às famílias desses policiais que perderam as suas vidas", afirmou.

No sábado (7), o soldado Alexandre José Ferreira Menezes Silva, de 30 anos, foi morto após ser baleado enquanto trabalhava em Águas Claras. No domingo (8), Dia das Mães, os soldados Victor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira foram assassinados na região de Cajazeiras quando retornavam do sepultamento de Alexandre.

"O cidadão de bem não aguenta mais viver neste clima de insegurança. Não é possível que muitas vezes os bandidos estejam mais aparelhados do que os policiais. A gente só vai virar esse jogo, a Bahia só vai voltar a ser um estado seguro se houver determinação, coragem e decisão por parte do governo de enfrentar o crime organizado e colocar os bandidos na cadeia, devolvendo a paz e a tranquilidade para o cidadão e dando condições efetivas para que as pessoas que atuam na segurança possam trabalhar cumprindo seu papel e terem as suas vidas sempre preservadas", continuou.