ACM Neto lança campanha Salvador Solidária em live com artistas baianos

A live do Prefeito ACM Neto com Claudia Leitte, Daniela Mercury, Márcio Victor, Lore Improta e Tayrone teve como fruto o lançamento de uma iniciativa filantrópica, a plataforma Salvador Solidária. O projeto tem o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), criado pela Prefeitura de Salvador para financiar uma ampla frente de ações assistenciais para a população carente durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A plataforma já pode ser acessada pelo site da ação. Os recursos arrecadados com as doações serão destinados para comprar produtos como cestas básicas, materiais para higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras de proteção, álcool em gel 70%, entre outros.

Na live, Neto ressaltou que qualquer quantia doada é de extrema importância. A convocação é para que todos os soteropolitanos ou qualquer outra pessoa que ama Salvador possa se engajar na campanha. “Pedimos o apoio para a campanha. Quem puder contribuir com qualquer valor será muito bem-vindo. Com esse recurso, vamos comprar produtos essenciais para ajudar os mais pobres. Essa é a nossa prioridade número 1”, disse o gestor municipal.

A meta inicial da campanha é arrecadar R$ 300 mil. A quantidade de dinheiro doada pode ser acompanhada, em tempo real, no site da ação. Quase R$ 3 mil foram doados até às 22h do primeiro dia de campanha. No site da campanha, existem valores pré-definidos para a doação, mas também é possível selecionar o valor desejado.

A campanha ainda possui outras quatro metas de arrecadação. Após chegar na marca do R$ 300 mil, o valor sobe para R$ 500 mil. O último alvo é conseguir R$ 2 milhões em doação para ajudar a população de Salvador.

A transmissão ao vivo foi realizada no Instagram @acmnetooficial, às 19h desta quarta-feira (15). A Salvador Solidária conta ainda com o engajamento das principais entidades empresariais e veículos de comunicação que, juntos, estão formando uma verdadeira rede de solidariedade em prol da cidade.

Os artistas se mostraram engajados com a ação e desejam apoiar a campanha. Cantor da banda Parangolé, Márcio Victor parabenizou o prefeito pelas iniciativas de combate ao coronavírus. “Vejo como é difícil criar métodos para atender a todos, mas suas iniciativas mostram que estamos na mão de um cara responsável e que ama Salvador”, afirmou.

A primeira a participar da Live, Daniela Mercury ressaltou a solidariedade do povo de Salvador e da Bahia. “Agora o povo pode participar fazendo as doações. Está todo mundo muito bem convidado a participar da doação. Quero convidar as empresas baianas e de baianos para apoiar essa ação solidária”, afirmou a artista.



O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.