ACM Neto lidera em todos os cenários na disputa pelo governo, diz instituto

Em nova pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira (30), ACM Neto (União Brasil) vence em todos os cenários da corrida pelo governo do estado. Neto lidera nas pesquisas espontânea e estimulada.

Na pesquisa espontânea, Neto aparece com 33,77% das intenções de voto, seguindo de Jerônimo Rodrigues (PT) com 3,60%, João Roma (PL) com 1,77% e Kleber Rosa (PSol), com 1,05%.

Também aparecem Rui Costa (3,08%), Jaques Wagner (0,20%), César Borges (0,07%), Ricardo (0,07%), Lula (0,07%) e Felipe Fernandes (0,07%). Nulos somam 10,41% e não sabem ou não responderam, 45,88%.

Já na estimulada, Neto lidera com 63,48% das intenções de voto. Jerônimo aparece em segundo, com 6,54%, João Roma em teceiro, com 5,69% e Kleber Rosa (1,83%). Votos nulos somam 12,37% e não sabem ou não opinaram são 10,08%.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Séculus, entre os dias 24 e 26 de março, em 72 municípios baianos. Foram realizadas 1.526 entrevistas. A confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob o nº BA 04461/2022.

Apoios

Na pesquisa estimulada, incluindo os apoios políticos, Neto aparece com 55,63%. Já Jerônimo, com apoio de Wagner, Rui Costa e Lula, tem 20,29%. João Roma, com apoio de Bolsonaro, aparece com 6,54%.

Votos nulos somam 9,16%. Não sabem ou não opinaram são 8,38%.

Para a vaga de senador da república, Otto Alencar (PSD), aparece liderando, com 26,18% das intenções de votos. João Leão (PP) vem em segundo, com 16,36%. Drª Raissa Soares (PL) tem 9,10% das intenções, e Tamara Azevedo (PSol), 3,01%. Votos nulos somam 21,66% e não sabem, 23,69%.