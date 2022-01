ACM Neto lidera intenções de votos e venceria eleições no 1º turno, aponta pesquisa

O pré-candidato ACM Neto (Democratas/União Brasil) lidera a pesquisa de intenção de votos para governador da Bahia. De acordo com a pesquisa da Séculus, em parceria com o Bahia Notícias, ele ganharia as eleições ainda no primeiro turno.

No primeiro cenário, Neto aparece com 54,72% das intenções de voto. Em segundo lugar, Wagner pontua 24,57%. Em seguida, aparecem o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), com 4,26%; o vice-governador da Bahia, João Leão (PP), com 1,77%; o senador Otto Alencar (PSD), com 1,25%; a yalorixá Bernardete Souza (PSOL), com 0,66%; e Dra. Raíssa Soares (sem partido), com 0,59%. Responderam “nenhum”, 8,19% dos entrevistados, enquanto 4% não sabem ou não opinaram.

Em um segundo cenário, com um número menor de candidatos, ACM Neto chega a 55,7% das intenções de voto, contra 25,56% de Jaques Wagner; 5,57% de João Roma; e 1,05% de Bernardete Souza. Responderam “nenhum”, 8,19% dos entrevistados, enquanto 3,93% não sabem ou não opinaram.

A Séculus entrevistou 1.526 pessoas com 16 anos ou mais de forma presencial, em 72 municípios baianos, entre os dias 24 e 27 de janeiro deste ano. A margem de erro da amostragem é de 2,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-06447/2022.