ACM Neto nega retomada de atividades: 'Não quero abrir e fechar depois'

O prefeito ACM Neto negou nesta quarta-feira (10) que existe perspectiva de reabertura das atividades econômicas em Salvador para a terça (16). "Não sei de onde surgiu isso", afirmou, classificando notícias do tipo de fake news.

"Não quero que aconteça em Salvador o que aconteceu e está acontecendo em outras capitais. Temos várias cidades que anunciaram a retomada das atividades econômicas, reabertura do comércio e depois suspenderam. Outras que abriram e tiveram que fechar em função da abertura não ter sido com a segurança que precisa ser. Para mim, o mais importante é que quando a gente comece a abrir, a gente faça isso num ambiente de muita segurança, que seja um processo gradual, irreversível. Que a gente abra e não precise fechar depois", diz.

Segundo Neto, se já fosse seguro reabrir a prefeitura teria autorizado. "Ninguém mais do que eu deseja ser o porta voz dessa notícia", disse, afirmando que tem mantido estreito contato com os setores atingidos, especialmente do comércio.

"Havia uma demanda do comércio para o Dia das Mães, veja se eu tivesse aberto... Havia demanda para abertura antes do dia 12, que é o Dia dos Namorados (...) Mas não é por culpa nossa que o coronavírus tá aqui nesse período. Não desconsidero efeito econômico da crise, me preocupo muito com ele", afirmou, dizendo que a prefeitura também sofre economicamente com esse momento. "Não há segurança. Nesse momento não é possível anunciar retomada dos shoppings, dos bares e restaurantes. Quando não for possível, não vamos flexibilizar", garante.

Os decretos sobre comércio vencem na segunda (15) e a equipe vai analisar no final de semana o que fazer. Segundo ele, mudanças permitindo retorno de atividades só serão tomadas mantendo "elevadíssimo padrões de segurança". Ele citou atividades que já foram liberadas, como clínicas odontológicas, lavanderias e concessionárias, afirmando que novos setores podem ser incluídos na liberação. "O que espero é que qualquer medida que a gente anuncie com caráter de flexibilização siga a mesma lógica do pressuposto de segurança", afirma. "Na hora certa isso vai acontecer".

Colapso

Na coletiva, em que falou da alocação de sessenta respiradores recebidos pela prefeitura, Neto também avaliou positivamente o sistema de saúde de Salvador, dizendo que há expectativa de que o colapso não aconteça.

"A evolução do quadro em Salvador hoje nos permite a esperança de que a gente não vá presenciar o colapso. Não está descartado, mas hoje temos a esperança de que ele não aconteça, diferente do que vimos em muitas outras cidades do Brasil, cuja consequência inevitável é o aumento do número de óbitos", afirma. "Poderia ter havido colapso em maio, não aconteceu. Já estamos no dia 10 de junho e não houve. A esperança é muito grande de que não venha a acontecer colapso nem em junho e nem em julho. E assim a gente atravesse a fase mais crítica da doença", diz.

De acordo com Neto, 83% dos leitos da rede privada para covid-19 estavam ocupados até ontem. Já a taxa de contaminação na capital baiana está em 4,2%. A rede pública tem taxa de ocupação que oscila entre 70% e 75%. Segundo o prefeito, o objetivo é ficar 14 dias com essa taxa em 60% ou menos. Ele afirmou que a administração das taxas tem sido feita mais por inclusão de novos leitos do que diminuição da demanda.

"Nós precisamos reduzir a demanda de internamentos na cidade. É preciso que a quantidade de pessoas que tem alta seja maior do que a quantidade de pessoas que estão sendo internadas, por um prazo de 14 dias, que é o que nos dá segurança. Ainda não chegamos nesse quadro", explica, afirmando que o quadro melhorou, mas ainda não é seguro. "Para abrir inteiramente as coisas, é preciso afastar totalmente o risco de colapso, o que ainda não aconteceu".

Futebol

O prefeito também foi questionado sobre a retomada dos treinos de Bahia e Vitória. Segundo ele, a decisão será tomada no final de semana. "Já fechamos um protocolo com Bahia e com Vitória. Há uma possibilidade, sim, de autorizarmos a retomada dos treinos na próxima semana", afirma.

A decisão deve ser anunciada na segunda, junto com as demais atividades que o decreto atual proíbe de funcionar, mas o protocolo já está pronto. "Não há hipótese de estendermos isso para o esporte amador, está descartado. Da mesma forma, não há hipótese de estendermos isso para outras modalidades", afirmou. "A decisão é técnica".

A retomada dos treinos seria com número "limitadíssimo" de atletas, horário reduzido e apenas treinamento ao ar livre.