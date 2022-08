ACM Neto realiza caminhada na Fazenda Grande do Retiro e recorda trabalho pelo bairro

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) realizou nesta quinta-feira (18) uma passeata pelas ruas do bairro de Fazenda Grande do Retiro, em seu terceiro ato de campanha em Salvador. Numa caminhada de quase 3 km, o ex-prefeito da capital baiana conversou com os moradores, foi abraçado, tirou selfies e recebeu o apoio das pessoas.

Ao lado de Neto estavam o prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) e os candidatos da chapa a vice-governadora, Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado, Cacá Leão (PP), além de candidatos a deputados estaduais e federais da base de apoio, vereadores da capital baiana e lideranças da comunidade.

A passeata saiu do Largo da Gráfica e percorreu toda a extensão da rua Mello Moraes Filho e parte da Avenida Nestor Duarte, principais vias com lojas e colégios do bairro. Por isso, ACM Neto cumprimentou comerciantes, foi puxado para conhecer alguns estabelecimentos e tirou selfies com estudantes, que já o chamavam como “meu governador”.

No caminho, os moradores que se juntaram à caminhada ensaiaram um novo coro para a campanha: “ACM Neto vai ganhar e a Bahia vai mudar”, cantavam em alusão também ao nome da coligação do candidato, Para Mudar a Bahia. Nas sacadas das casas, as pessoas dançaram ao som do jingle do 44 e cantaram “eu sou ACM com muito orgulho, com muito amor”.

Segundo Neto, a recepção calorosa o encheu de energia para a agenda pelo interior do estado, que já começa na tarde desta quinta-feira e vai até o domingo (21), visitando 16 cidades de diferentes regiões. “A Fazenda Grande do Retiro mora no meu coração, eu como prefeito trabalhei muito por aqui. Por isso que a gente chega aqui agora e se sente em casa, sou muito bem acolhido”, disse.

Como prefeito de Salvador por dois mandatos, ACM Neto promoveu investimentos no bairro da Fazenda Grande, como a requalificação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Fruto do Amanhã. A unidade de ensino, com mais de 1 mil m² de área construída, pode atender até 245 alunos de creche e pré-escola, possui acessibilidade por elevador e oito salas de aula, todas climatizadas.

Também realizou a requalificação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Péricles Laranjeiras e promoveu a contenção de encostas, inclusive com a aplicação de geomantas. Através do programa Morar Melhor, que consiste na reforma de casas de pessoas em situação de vulnerabilidade, a prefeitura também atendeu a milhares de pessoas na região.

Antes de se concentrar no interior até domingo, ACM Neto realizou nesta semana três atos políticos em Salvador. Além da caminhada na Fazenda Grande, ele fez uma passeata em Fazenda Coutos e inaugurou o comitê de campanha na Avenida Bonocô na quarta-feira.