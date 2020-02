ACM Neto recebe homenagem dos Filhos de Gandhy

O prefeito ACM Neto foi homenageado, nesta segunda-feira (24), pelo afoxé Filhos de Gandhy, durante o desfile do bloco no circuito Barra-Ondina. O chefe do Executivo municipal recebeu a placa de Personalidade 2020 "em homenagem ao reconhecimento aos esforços a favor da paz".

"Quero agradecer, de coração, o carinho dos Filhos de Gandhy por toda essa nação que faz esse Carnaval belíssimo e essa última homenagem, no último ano de nossa gestão. O Gandhy é raiz, cultura e tradição de Salvador e do nosso Carnaval. Ajayô!", agradeceu o prefeito em cima do trio da agremiação e ao lado do vice-prefeito Bruno Reis.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro