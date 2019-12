ACM Neto revela superstição para o Ano Novo

O prefeito de Salvador, ACM Neto, promove entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Orla da Boca do Rio, o Festival Virada, que contará com shows de Iza, Claudia Leitte, Vintage Culture, Bell Marques, Anitta, Luan Santana, Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, Leo Santana, Daniela Mercury e Dennis DJ, entre outros. Por lá, ACM Neto passará o Réveillon.

Perguntado pelo Alô Alô Bahia, o prefeito garante que só tem uma superstição para a noite da virada do ano: "Usar branco. Dos pés à cabeça (risos)”.

A expectativa é que a capital baiana deva receber 500 mil turistas para celebrar a chegada de 2020. Já em toda a alta estação, ou seja, de dezembro a março, estão previstos 3,6 milhões de visitantes.

ACM Neto (Foto: Alô Alô Bahia)