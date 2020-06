ACM Neto sobre drive-in: “Ainda sem compromisso de que irá acontecer”

ACM Neto (Foto: Alô Alô Bahia)

O Centro de Convenções de Salvador (CCS), localizado na Orla da Boca do Rio, anunciou, nas redes sociais, que terá um cinema ao ar livre, também conhecido como drive-in, durante a pandemia, como alternativa de lazer. A iniciativa, de acordo com a publicação, será fruto de uma parceria com a agência Zum Brasil.

No entanto, para o funcionamento, o equipamento precisa de autorização da prefeitura municipal. “Existe uma consulta à gente, eu pedi que o protocolo fosse detalhado para submeter a minha análise, mas ainda sem nenhum compromisso de que irá acontecer”, nos disse, ontem à tarde, o prefeito ACM Neto (DEM).

Além do Centro de Convenções e da Zum Brasil, há ainda outras empresas que estão tentando viabilizar drive-ins na cidade, principalmente nos estacionamentos dos shopping centers.

Segundo fontes que integram o núcleo duro do Palácio Thomé de Souza, como o presidente da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), Isaac Edington, a questão do entretenimento está no rol de preocupações, mas o poder público está concentrado esforços para conter a pandemia. “Existe um grupo técnico na prefeitura, coordenado pela Casa Civil, dedicado para a construção de protocolos. Estamos ouvindo os diversos setores e, claro, que o entretenimento, a economia criativa, estão incluídos. Mas é preciso aguardar o momento adequado”, reforça o gestor.

Avenida Sete de Setembro (Foto: João Regis)

Ausência do movimento

Em meio ao isolamento social, decretado para conter a disseminação do novo coronavírus, ainda há espaço para criações culturais adaptadas ao contexto atual. É nesse cenário que o fotógrafo João Regis, de 23 anos, lançou seu primeiro livro digital apenas com imagens de Salvador durante a quarentena. O fotolivro, intitulado Contenções, retrata a ausência do movimento em avenidas, praças e praias da capital baiana, antes cheias de moradores e turistas. O material, em versão online, pode ser conferido através no Instagram @joaoregis.

Licia Fábio (Foto: Tati Freitas)

Trezena

A tradicional trezena de Santo Antônio de Licia Fábio será realizada de forma virtual. Por causa da pandemia do novo coronavírus, ela promoverá uma live especial, rezada por Mabel Velloso e com cânticos de Belô Velloso, amanhã, às 18h30. A transmissão será feita pelo Instagram @liciafabiolf.

Com afeto

Comemorar datas especiais durante a pandemia pode parecer estranho, já que o mundo vive um momento tenso e complicado. Entretanto, seguir um certo nível de normalidade é essencial para que o ser humano se mantenha positivo, colaborando para reduzir o impacto negativo que uma situação tão estressante pode causar na saúde mental. Por isso, se puder, na próxima sexta-feira, comemore o Dia dos Namorados, que é uma das datas mais românticas do ano, sendo uma ótima oportunidade para celebrar os bons momentos com a pessoa amada e que, mais do que nunca, tem estado ao seu lado durante essa fase. Peça um jantar, encomende uma flor ou, ao menos, verbalize uma frase de amor ou de carinho.

Mignon criou cardápio para o Dia dos Namorados (Foto: divulgação)

Via delivery

1 - Esqueça as antigas fórmulas e invista em um bom delivery para o jantar do Dia dos Namorados. O Restaurante Mignon, na Graça, por exemplo, preparou um cardápio especial, com cinco menus completos. E, se o cliente preferir, ainda é possível alugar utensílios como pratos, talheres e taças.

2 - Já o Pasta em Casa, no Rio Vermelho, desenvolveu uma ‘caixinha’ exclusiva produzida em lona estruturada, toda feita à mão, com forro de poá. O mimo, que vai acompanhando o jantar, depois pode virar mochila, saco de pão que vai à mesa ou cachepot.

3 - O Larribistrô, do grupo Larriqueri, vai apostar suas fichas no café da manhã. O restaurante preparou duas cestas temáticas, Xodó e Dengo, que serão repletas de cafés, sucos, pães, tapiocas, omeletes, queijos, quitutes juninos e o clássico croque-monsieur. A apresentação não poderia ser mais simpática – todas as guloseimas serão servidas dentro de uma gaveta de madeira, marca registrada do grupo.

Estreia

A jornalista Telma Alvarenga, que durante alguns anos assinou a coluna social e de variedades do Jornal CORREIO, é a nova contratada de O Globo. Por lá, fará parte da equipe de Ancelmo Gois.