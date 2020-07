ACM Neto vai casar ainda esse ano

(Foto: Alô Alô Bahia)

ACM Neto e Mariana Barreto vão se casar ainda esse ano. “Será um ato formal, no civil, porque agora não dá para pensar em nada diferente disso”, disse o prefeito, nesta segunda-feira (20), durante entrevista à repórter Driele Veiga, na TV Aratu-SBT. ACM e Mariana ficaram noivos no dia 20 de junho, durante jantar na fazenda da família Magalhães, em Cabeceiras do Paraguaçu.



O casal está junto desde o ano passado e, de acordo com informações do site Alô Alô Bahia, ACM tem encontrado em Mariana a companheira ideal para estar ao seu lado em todos os momentos. Discreta, Mariana tem feito poucas postagens nas redes sociais. Na última, destacou a importância do relacionamento. “Obrigada por me fazer tão feliz e caminhar sempre ao meu lado”, disse, em homenagem ao noivo.