ACM Neto vota no Canela: 'eleição está acontecendo de maneira tranquila'

O prefeito ACM Neto (DEM) votou, pouco após o meio-dia, na faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela. O gestor estava acompanhado do candidato à prefeitura de Salvador Bruno Reis (DEM), da candidata a vice-prefeita, Ana Paula Matos, e de sua família.

Logo após o voto, ele comentou como foi a adaptação das votações aos protocolos sanitários por conta da pandemia do novo coronavírus. “Acho que as votações estão acontecendo de uma maneira muito tranquila. Tivemos todo o cuidado para pedir que nossos aliados e parceiros não nos acompanhassem. Tradicionalmente, aqui fica uma multidão. Dessa vez, cheguei só com a família, com Bruno, Ana Paula, tudo aconteceu bem”, narrou Neto.

O prefeito também ressaltou, durante a coletiva de imprensa que foi feita na faculdade, que, no geral, a campanha eleitoral deste ano, apesar de ter sido feita em plena pandemia do novo coronavírus, não apresentou muitos casos de desrespeito aos protocolos sanitários na capital baiana, tanto por parte dos candidatos quanto pela população.

“Acho que Salvador deu um bom exemplo de como foi possível fazer uma campanha livre, democrática, participativa, porém, sem aglomerações e sem o risco de que a votação se tornasse um vetor de ampliação do coronavírus”, avaliou o prefeito.

Transição

Após votar na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Vale do Canela, o prefeito ACM Neto (DEM) afirmou que espera iniciar a transição de governo já a partir desta segunda-feira (16).

"Nossa expectativa é de uma vitória em primeiro turno. Estamos confiantes que Bruno Reis será eleito ainda hoje. Será o reconhecimento da cidade ao nosso trabalho de oito anos, e também à competência, capacidade e preparo que nosso candidato demonstrou ter ao longo da campanha. As pessoas estão convencidas disso", disse ACM Neto, que votou ao lado das filhas Lívia e Marcela e da noiva Mariana Barreto.

"Claro que só vamos comemorar a vitória após a confirmação do resultado as urnas. Mas a nossa expectativa é de vitória em primeiro turno em função das pesquisas e do que vimos nas ruas", acrescentou, durante a coletiva que aconteceu do lado de fora da Escola de Administração, onde o prefeito estava acompanhado por Bruno Reis e um grupo pequeno de apoiadores - em função das medidas sanitárias, ACM Neto pediu que candidatos e lideranças não estivessem presentes, como é de costume nessas ocasiões.

Para ACM Neto, o mais importante da campanha é que a população discutiu o presente e o futuro. "O cidadão não esquece como a cidade estava há oito anos. As pessoas sabem muito bem o que aconteceu depois que assumimos, e Bruno Reis fez parte dessa administração intensamente, como vice-prefeito e braço direito. E não é fácil ser prefeito e, já deixando o cargo, ser recebido com respeito e carinho em qualquer um dos bairros da cidade. A minha gratidão ao povo de Salvador é enorme", concluiu.









*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier