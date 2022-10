Acompanhado da família, ACM Neto vota na UFBA: 'Desejo de mudança'

Candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil), foi recebido por centenas de pessoas na Escola de Administração da UFBA na manhã deste domingo (30), durante a votação.

Neto chegou ao local por volta das 11h acompanhado pela esposa, Mariana Barreto de Magalhães e das filhas Lívia e Marcela Magalhães. Também estavam presentes o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), a candidata a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), e deputados federais e estaduais que fazem parte da base de apoio de ACM Neto.

O candidato conversou com jornalistas e afirmou que a expectativa para o segundo turno é a melhor possível.

"A gente chega com um clima de grande otimismo. O segundo turno foi uma nova eleição e nós vamos ter uma virada histórica, um resultado histórico no dia de hoje. Tenho notícias em toda a Bahia, nossa militância está muito animada", contou.

ACM Neto afirmou que está pronto para mudar a realidade da Bahia e destacou problemas como a falta de emprego, fome e segurança no estado.

"O sentimento que prevalece na Bahia é o desejo de mudança. Os baianos querem um novo governo que inicie um novo ciclo na Bahia. Esse grupo que está aí já dura 16 anos e o governador não tem a capacidade de enfrentar os problemas essenciais da vida das pessoas", criticou.

ACM Neto votou acompanhado pela família (Foto: Divulgação)

"Eu quero ser governador para devolver a paz e a tranquilidade aos baianos, tirando a Bahia de primeiro lugar no número de homicídios do Brasil. Eu quero ser governador pra fazer a fila da regulação andar, para buscar investimentos, gerar empregos e tirar a Bahia dessa posição triste de campeã nacional de número de desempregados, para olhar para nossa juventude e dar educação. Qualificar, preparar o nosso jovem para o futuro. Eu quero ser governador para que esse sonho dos baianos, de ter um estado mais forte, mais vibrante, aconteça a partir do próximo ano. E se eu tiver a confiança dos baianos no dia de hoje, eu vou dar a minha vida para oferecer à Bahia o melhor governo do Brasil", enfatizou ACM Neto.