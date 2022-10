Acompanhe a apuração dos votos em tempo real das Eleições 2022

Com a horário de votação oficialmente encerrado, a apuração das eleições 2022 já começou. Na corrida presidencial, a atual parcial de votos após a conclusão da votação tem 0,98% das urnas apuradas.

Confira a atualização dos dados ao vivo AQUI

Por enquanto, com os votos do Sul do país sendo apurados, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está na frente com 48,40% do total. O ex-presidente Lula (PT) tem 41,26% dos votos. O montante corresponde às seções eleitorais no exterior e na região Sul, principalmente. Simone Tebet (MDB) está à frente de Ciro Gomes, com 5,25%, contra 3,67% do candidato pelo PDT.

Assista ao Mesão de Apuração do CORREIO

Na Bahia, os dados atualizados da disputa pelo governo do estado apontam para uma vantagem de ACM Neto (UB), com 47,53% dos votos. O estado tem 0,11% dos votos apurados.