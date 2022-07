Acordo do Bahia com Opportunity é de pagar R$ 35 milhões em 7 anos; veja detalhes

O Bahia está próximo de dar um passo importante no imbróglio envolvendo o Banco Opportunity, antigo investidor do Esquadrão. Nesta quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo tricolor analisará e votará o acordo proposto entre clube e instituição financeira para colocar fim no processo existente entre as partes.

Segundo apuração do CORREIO, no acordo o Bahia pagará ao Opportunity R$ 35 milhões divididos em 84 parcelas mensais, o que totaliza sete anos para a quitação da dívida.

O Opportunity cobra na Justiça cerca de R$ 114 milhões do Esquadrão referente ao distrato do Bahia S/A realizado em 2006, durante a gestão do então presidente Petrônio Barradas.

Com a negociação, o Esquadrão conseguiu abatimento de R$ 79 milhões, o que representa quase 70% de desconto no valor cobrado.

Além do pagamento das parcelas mensais, fica estabelecido que caso o Bahia negocie direitos de transmissão, direitos de atletas ou se aderir a uma liga durante esses sete anos, repassará ao Opportunity percentuais do valor de cada contrato para amortizar a dívida. Esses percentuais variam de 5% a 15%, a depender do tipo de contrato assinado.

O acordo entre Bahia e Opportunity foi enviado inicialmente ao Conselho Fiscal do clube, que emitiu parecer. As comissões Jurídica e de Administração e Finanças do Conselho também foram consultadas.

O processo entre Bahia e Banco Opportunity é considerado pela diretoria o último entrave para a oficialização da proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O tricolor está em negociação avançada com o Grupo City, e a expectativa é que após a resolução do imbróglio, a diretoria encabeçada pelo presidente Guilherme Bellintani leve ao Conselho Deliberativo a oferta de compra feita pelo fundo árabe.

“Estamos em um empecilho formal que estamos perto de resolver. Após resolver isso, em dias a gente consegue formalizar a proposta. É a proposta que o parceiro e o Bahia construíram juntos, por isso demorou tanto. Tem um representante do nosso potencial investidor aqui no Brasil trabalhando", explicou Bellintani em entrevista ao Podcast do InfoBahêa, no início do mês.

Apesar do dirigente falar “em dias”, não significa que, aprovando o acordo com o Opportunity hoje, o Bahia já constituirá uma SAF na próxima semana, por exemplo. Isso dependerá de outra consulta ao Conselho Deliberativo e, posteriormente, da aprovação dos sócios em assembleia geral. Mas é seguro considerar que deve ocorrer ainda este ano.

Entenda o caso

A disputa judicial entre Bahia e Opportunity teve início em 2016. Dez anos antes, em 2006, durante a gestão Petrônio Barradas, o tricolor fez um acordo para reaver as ações do Bahia S/A – o banco detinha 51%. O clube se comprometeu a repassar ao banco porcentagem da venda de atletas, sendo 10% em 2007, 20% em 2008 e 30% entre 2009 e 2023. O que nunca aconteceu.

Além disso, o Esquadrão possuía uma dívida de R$ 13,5 milhões com o então parceiro no momento do distrato, que também não foi paga. De acordo com uma comissão do próprio Bahia, esse valor corrigido ultrapassaria os R$ 35 milhões – valor do acordo que será votado hoje. Nos R$ 114 milhões pedidos pelo Opportunity, o banco inclui também valores corrigidos das porcentagens das vendas de jogadores realizadas pelo clube.

A parceria entre Bahia e Banco Opportunity teve início em 1998, um ano depois da primeira queda do clube para a segunda divisão. No boom da formação de clubes-empresa no Brasil, o tricolor tornou-se o Bahia S/A. Através da Liga Futebol, criada apenas para administrar o Esquadrão, o Opportunity virou dono de 51% do clube. Os outros 49% continuaram com a associação Esporte Clube Bahia.

A instituição financeira fez investimentos no início da parceria, mas em campo os resultados não aconteceram. O time não conseguiu voltar à primeira divisão nos dois primeiros anos. Só em 2000, com a criação da Copa João Havelange, o clube retornou à elite através de uma “virada de mesa”.

Três anos depois, em 2003, o Bahia foi rebaixado novamente. Com a relação desgastada, o Opportunity se afastou do clube. Em 2006, quando a equipe já estava na Série C, o Bahia fez uma oferta para retomar o controle da S/A. Na época, grupos de oposição ameaçavam negociar com o banco a compra das ações.