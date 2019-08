Acordo entre moradores e prefeitura impede corrida de gente pelada na Barra

Quem estava ansioso(a) para sair correndo do jeito que veio ao mundo pelo bairro da Barra, em Salvador, terá que esperar ou, por ora, aceitar uma opção paliativa, no bairro do Doron. Isso porque um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre moradores da Barra e a prefeitura, impede a realização de eventos privados na região – caso da 'Peladatona', maratona de gente pelada que estava sendo programada para ocorrer na orla.

"A região da Barra é a única com esta peculiaridade em Salvador. Há uma total restrição para eventos privados por lá. Manifestações, feiras da associação de moradores, cerimônias institucionais da prefeitura e festas internacionais, como as 'fan fests' da Copa do Mundo e Copa América podem ocorrer, mas com autorização prévia", explica Magno Felzemburgh, diretor do trabalho da Central Integrada de Licenciamento de Eventos da Prefeitura de Salvador.

Ou seja, o evento precisaria acontecer em uma outra região da cidade. Mas isso não é algo que afeta o cantor de arrocha Valter das Virgens, organizador do evento. Ele garante que irá realizar a corrida na Barra, mas apenas no ano que vem. Por enquanto, organiza um evento para peladões no Doron, que já está até com ingressos à venda (ver mais abaixo).

"Tem que ser lá. Tem toda uma mística, uma história. Imagina todo mundo nu, correndo do Cristo ao Farol, que coisa linda. Na verdade, acredito que este barramento aconteceu por causa de uma moção de repúdio feita pela vereadora Lorena Brandão (PSC), mas isso aí e nada é a mesma coisa. Ano que vem estaremos lá, todo mundo nu", garante Valter.

Além disso, para juntar mais gente ainda, ele quer realizar a corrida um dia antes da Parada Gay de Salvador. "Aí a galera LGBT que vem para o evento da comunidade pode aproveitar e correr nu um dia antes. Seria um babado", vislumbra.

Valter das Virgens planejava corrida para 6 de setembro deste ano (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Valter diz que o evento na Barra, uma das regiões mais movimentadas da cidade, será um sucesso. De acordo com ele, diversas pessoas entraram em contato para mais informações.

"Até gente de outro estado. Do Piauí, Maranhão, Santa Catarina... Ontem (quinta) me ligou uma mulher de Sergipe dizendo que está fechando uma van para trazer a galera para cá", comenta.

Entretanto, mesmo que consiga a autorização ou realize o evento em outro lugar, por conta das condições "peculiares", a 'Peladatona' precisaria ser aprovada pela prefeitura previamente. "Iríamos avaliar pelo aspecto cultural e pela lei também para darmos um parecer", adianta Felzemburg.

Festa

Pensando nas pessoas que não irão aguentar um ano para poder tirar a roupa, Valter das Virgens está organizando uma festa na mesma pegada para o próximo dia 24. Com o nome 'Todo Mundo Nu', o evento acontecerá às 20h numa chácara no bairro do Doron.

Além da aglomeração de pessoas sem roupa, o próprio Valter, que é cantor de arrocha, irá garantir a trilha sonora da festa. O preço da 'Todo Mundo Nu' é R$ 10 para mulher, R$ 50 para casal e R$ 70 para homem desacompanhado. Quem bagunçar, veste a roupa e vai embora.

Serviço

O quê: Festa Todo Mundo Nu

Quando: 24/8 a partir das 20h

Onde: Chácara 46, Doron, Salvador

Valor: R$ 10 para mulher, R$ 50 para casal e R$ 70 para homem desacompanhado

Restrição: apenas para maiores de 20 anos

Informações e ingressos no Instagram @valterdasvirgens.

Foto: Divulgação

*Com supervisão do editor João Gabriel Galdea.