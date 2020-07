Acusado de decepar patas de cão pitbull na Grande BH é multado

Um dos homens acusados de atacar e decepar as duas patas traseiras do pitbull Sansão, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi autuado na quinta-feira (16) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A informação é do G1.

Segundo a Semad, ele será multado por maus-tratos contra 13 animais, incluindo cães, gatos e aves. Todos estes animais são do suspeito e estavam na casa dele. Os bichos estavam em situação de abandono, sem alimentação, água nem abrigo adequado.

Um galináceo morreu e outros 11 foram apreendidos e levados para cuidados da Sociedade Protetora de Animais. A nova multa se soma a outras duas já aplicadas pela Polícia Militar do Meio Ambiente, uma delas em relação ao crime contra Sansão. O valor chega a quase R$ 19 mil.

(Foto: Ticiana Lima Dorna)

Crime

A agressão contra Sansão acontecu no último dia 6, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele teve as duas patas traseiras decepadas e outros ferimentos por ter sido imobilizado com arame. Dois homens vizinhos à empresa onde o cachorro ficava são os suspeitos.

Sansão está sob cuidados da veterinária Ticiana Lima Dornas, na clínica-escola da Faculdade Arnaldo, no bairro Olhos D'Água, em BH. No último dia 6, ele ganhou uma cadeira de rodas doada por uma voluntária.

O dono do cachorro, Gleidson Justino da Silva, 40 anos, diz que o cachorro foi atacado porque pulou o muro da firma e brigou com o cão de um dos suspeitos. Eles então teriam usado uma foice para decepar as patas do animal.

“Nós queremos justiça por todos esses cachorros que sofrem maus-tratos e não têm voz que falem por eles”, afirma Gleidson.