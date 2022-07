Acusado de divulgar fotos e vídeos íntimos da ex é preso na Bahia

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (12) acusado de divulgar cenas de sexo da ex-namorada nas redes sociais. As fotos e vídeos da ex ainda estavam na memória do celular do suspeito de 23 anos quando ele foi preso por policiais da delegacia de Caravelas, no sul da Bahia.

A polícia começou a investigar o caso de uma jovem de 18 anos que teve as imagens íntimas expostas pelo ex-namordo. A própria vítima foi ouvida e afirmou que as fotos e vídeos foram feitas sem seu consentimento e que durante a relação ela já havia deixado claro que não autorizava as imagens.

Mesmo assim, o homem fez registro e quando os dois terminaram divulgou nas redes sociais. Ele foi preso na terça, no local de trabalho, no distrito de Juerana. O celular dele foi analisado com anuência do dono, segundo a polícia, e lá foram localizadas as imagens que foram compartilhadas.

Ele foi autuado em flagrante e pode ficar preso de um a cinco anos, se condenado.