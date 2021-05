Acusado de extorsão é preso com R$ 12 mil e armas em Iaçu

Um homem acusado de extorsão foi preso nesta quarta-feira (12) com R$ 12 mil, armas e munições na cidade baiana de Iaçu. Uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão foi feita na cidade pela 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba), com apoio das delegacias de Mundo Novo, Macajuba e Itatim.

Durante as buscas na casa do suspeito, que foi preso em flagrante por posse ilegal de arma, foram achados dois revólveres calibre 38, dois carregadores de pistola calibre 380, 46 munições, um par de algemas, duas lanternas táticas, rádios comunicadores, celular, uma pistola taser e o dinheiro.

“Segundo investigações, ele estava fazendo extorsão com o dinheiro: pegava cheques de pessoas que deviam empréstimos e depois as ameaçava para pagar com juros”, diz o coordenador da 12ª Coorpin, delegado Geraldo Adolfo Barreto Nascimento.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Iaçu.