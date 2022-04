Acusado de homicídio é preso após ser identificado por reconhecimento facial

Um homem acusado de homicídio foi preso nesta quarta-feira (13), depois de ser identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Segurança Pública (SSP) em Salvador. O sistema indicou 93,91% de similaridade com um dos cadastrados no banco de dados de procurados pela Justiça quando ele passou por um dos pontos com monitoramento com câmeras na cidade.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por meio do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) e conduziram o suspeito para a sede da Polícia Interestadual (Polinter). Lá, ele teve a identidade confirmada e foi preso. Agora, o homem aguarda transferência para o sistema prisional.

Ele tinha mandado de prisão expedido pela Vara Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas, cidade onde o crime aconteceu. A SSP não divulgou mais detalhes do crime.

Segundo a pasta, desde que o sistema foi implantado, já ajudou na prisão de 238 foragidos por crimes contra a vida e patrimônio em toda a Bahia.