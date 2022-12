Acusado de matar a namorada a tiros em Cosme de Farias é preso

O acusado de matar Madai Santos São Bernardo, de 28 anos, dentro de casa no bairro de Cosme de Farias foi preso na manhã desta quinta-feira (15). A Polícia Civil informou que o homem, que namorou com Madai por seis meses, se apresentou na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) com um advogado, ocasião em que o mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido.

“Realizamos diligências, ouvimos testemunhas e chegamos no investigado, que só se apresentou nesta quinta-feira. Solicitamos ao Judiciário o mandado de prisão, que foi concedido e ele agora se encontra preso”, explicou a coordenadora da DH/Atlântico, delegada Pilly Dantas.

Madai foi morta na madrugada de segunda, a tiros, dentro de casa. Segundo relato de familiares à TV Bahia, a jovem estava tentando terminar o namoro com o suspeito, com quem tinha um relacionamento turbulento. Ela já teria recebido ameaças dele.

Aapós ser ouvido, o suspeito passará por exames de corpo de delito, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e ficará à disposição do Poder Judiciário. O nome dele não foi informado pela polícia.