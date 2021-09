Acusado de matar companheira é condenado a 12 anos de prisão em Feira de Santana

Em sessão no Tribunal do Júri de Feira de Santana, nesta quinta-feira (2), Luiz Carlos Teixeira Vieira, conhecido Bindo, foi condenado a 12 anos de reclusão no Conjunto Penal do município. Ele foi acusado de atirar na companheira, Jaiane Bispo dos Santos, deixando-a tetraplégica. Jaiane morreu após complicações causadas pelo tiro.

O caso aconteceu no dia 22 de Janeiro de 2017, na Fazenda Poções no distrito de Humildes. As informações são do Acorda Cidade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do crime, Jaiane estava em casa, com o filho do casal, de 3 anos, e, após uma discussão causada por ciúmes, Luíz Carlos entrou no quarto e foi até a sala segurando um revólver. Neste momento a vítima teria dito: “Você não está louco de fazer nada comigo".

Jaiane então se levantou do sofá e foi surpreendida por um disparo no braço direito. Para tentar se defender, ela pegou seu filho e foi em direção a porta, quando recebeu o segundo disparo, desta vez atingindo o pescoço.

A vítima foi socorrida para um hospital, onde constatou-se a tetraplegia. O seu quadro de saúde, no entanto, foi se agravando e ela precisou ser novamente internada. Ela morreu no dia 2 de março de 2018.

Até o dia do julgamento, Luiz Carlos permaneceu preso. Ele foi inicialmente autuado por tentativa de homicídio e, após a morte de Jaiane, o processo foi modificado para homicídio.