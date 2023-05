Acusado de matar homem a pedradas é preso no interior da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta terça-feira (23), um homem de 29 anos que possuía mandado de prisão em aberto pelo cometimento de crime de homicídio qualificado praticado na última sexta-feira (19), em Paulo Afonso, no norte do estado.

Após informações fornecidas pela Polícia Civil de que um homem com mandado de prisão em aberto encontrava-se em um ônibus de transporte de passageiros, equipe da PRF abordou o veículo no Km 31 da BR 410, em Tucano (BA).

Ao subirem no veículo, os policiais solicitaram os documentos do ônibus, do motorista e dos passageiros. Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que um dos ocupantes, um homem de 29 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de homicídio qualificado, que teve como vítima um homem de 33 anos.

Conforme apurado, o crime ocorreu na noite de sexta-feira (19), próximo a uma escola estadual, na cidade de Paulo Afonso. A vítima foi golpeada com pedradas na cabeça.

O mandado de prisão temporária foi expedido no sábado (21) pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao foragido, sendo este encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Euclides da Cunha, para que seja encaminhado à Justiça e prosseguimento das medidas cabíveis.