Acusado de matar mãe e filha a facadas no Recôncavo é preso

O homem acusado de matar mãe e filha em Maragojipe, no Recôncavo baiano, foi preso na tarde da segunda-feira (15), escondido em uma casa às margens da BA-420, no distrito de São Roque do Paraguaçu.

Uma equipe da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontrou o suspeito na casa abandonada, que fica em uma área de mata, depois de receber informações sobre o paradeiro dele.

Ele foi detido e levado para a delegacia de Maragojipe, que investiga o duplo homicídio. O crime aconteceu no sábado (13), quando mãe e filha foram atacadas com golpes de faca.

Vanessa Mônica Ribeiro de Jesus, 17 anos, foi achada morta dentro da casa. Já Mônica de Jesus Ribeiro, 40 anos, chegou a ser socorrida com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas também morreu. O suspeito, que não teve nome divulgado, era companheiro de Mônica e padrasto de Vanessa.

Ele deve responder por homicídio, podendo ser condenado a até 30 anos de prisão.