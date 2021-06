Acusado de matar mulher na frente do filho de 12 anos é preso na Bahia

Um homem de 39 anos acusado pela morte da mulher, Mislene Limoeiro Souza, 34, foi preso nesta segunda-feira (21) por policiais da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Juazeiro, no norte da Bahia. Ele tinha prisão preventiva decretada pela Justiça.

Segundo a investigação, o acusado matou Mislene em janeiro com golpes de faca depois de uma briga na casa da família, na cidade de Sobradinho. O crime foi presenciado pelos filhos. “Ele a atacou na frente dos filhos e a mulher caiu ferida na frente do garoto de 12 anos, no sofá da sala”, diz a delegada Lígia Nunes de Sá, coordenadora da 17ª Coorpin.

Desde o dia do crime, ele é considerado foragido. Depois de ser preso, ele passou por exames de lesões corporais antes de ser encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro.

O acusado vai responder por feminicídio, com pena que vai de 12 a 30 anos de prisão. “Já existe agravante no caso do crime ser cometido na presença de descendente ou de ascendente da vítima”, explica a delegada.