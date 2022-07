Acusado de praticar diversos furtos em Nazaré é preso

O autor de diversos furtos praticados no município de Nazaré, no recôncavo baiano, e cidades da região, foi preso em flagrante na última quarta-feira (27), por policiais da delegacia do município. O acusado foi capturado duas horas após subtrair produtos alimentícios de um supermercado. Ao chegar à delegacia, os policiais identificaram que o homem possuía um mandado de prisão preventiva para cumprimento de sentença condenatória de mais de quatro anos de prisão em regime fechado.

“Em depoimento, ele informou que revendeu os produtos a um proprietário de um estabelecimento da mesma cidade e com o dinheiro, comprou entorpecentes. Ele anda diz que há mais de um ano revende produtos furtados ao mesmo empresário, que tem conhecimento dos delitos praticados”, explicou o titular da DT Nazaré, delegado Adilson Bezerra de Freitas.

O acusado se encontra preso na carceragem da Delegacia de Nazaré, a disposição da Justiça. O empresário, que já foi identificado, será convocado e poderá responder por receptação.