Acusado de sequestros e estupros é morto em ação policial na Sete Portas

Um acusado por vários sequestros, roubos a bancos e estupros foi morto pela polícia na tarde da quinta-feira (17), na localidade do Pela Porto, na Sete Portas. Alessandro Souza Suzart foi localizado durante ação da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) em conjunto com equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico da Polícia Militar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes começaram as buscas pela Avenida Paralela, seguindo até a Avenida Antero de Brito, já na região da Sete Portas. Ao ser encontrado, Suzart reagiu, diz a polícia, e houve confronto.

"Quando chegamos nessa localidade ele começou a atirar sem parar, revidamos e houve uma intensa troca de tiros", diz o comandante da Rondesp Atlântico, major Valdino Sacramento Baleado, o suspeito não resistiu e morreu. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e porções de cocaína.

Suzart respondia a vários inquéritos na Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Draco, e teve um mandado de prisão cumprido no dia 11 de novembro de 2021, em Simões Filho. Depois, ele foi colocado em liberdade após decisão da Justiça.

As buscas de ontem aconteciam dentro de um novo inquérito policial. A SSP diz que Suzart sequestrava e extorquia traficante de drogas e estuprava as esposas das vítimas. Ele também era investigado por receptação qualificada, grilagem e foi reconhecido por uma das vítimas de estupro.

O material apreendido foi apresentado na sede do Draco, para as formalizações.