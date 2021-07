Acusado de tentar estuprar mulher na frente do trabalho em Feira é preso

Um suspeito de tentar estuprar uma mulher na frente do trabalho na última segunda-feira (26) no Conjunto Sítio Matias, em Feira de Santana, foi preso na manhã desta quinta-feira (29) pela Polícia Civil da cidade.

O homem chegou a ser espancado por populares depois de ser reconhecido no meio da rua, depois que um vídeo com a cena circulou nas redes sociais. A Guarda Municipal impediu que ele fosse linchado e ele chegou a ser conduzido para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) no dia.

A prisão, contudo, só veio após investigação da equipe da Deam e ordem autorizada pela 2ª Vara Criminal de Feira, que já foi comunicada sobre o mandado cumprido.

A titular da Deam, delegada Maria Clécia Vasconcelos, foi responsável pela investigação e solicitação da ordem judicial. “Ele já esteve preso, em 2019, pela prática do mesmo crime. Também temos outras vítimas que afirmam terem sido abusadas por ele”, destaca. O homem ainda é investigado por roubo.

As diligências devem continuar para que seja realizado o reconhecimento do suspeito pelas vítimas.