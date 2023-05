Acusado de tentar matar a ex durante o banho é preso em Nazaré

Um suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de canivete foi preso nesta terça-feira (23), em Nazaré, na Bahia, em cumprimento a um mandado de prisão.

Segundo o delegado Adilson Bezerra de Freitas, o agressor, que tem 30 anos, atacou a vítima enquanto ela tomava banho. “Ele desferiu vários golpes contra ela, que conseguiu escapar durante um descuido dele e foi socorrida por vizinhos. A mulher chegou a ser transferida para o Hospital Regional, devido à gravidade das lesões”, diz o delegado.

Depois do crime, o homem ainda continuou praticando violência psicológica contra a mulher, a assediando constantemente. "Ele seguiu entrando em contado com a vítima por telefone e mensagens de aplicativo, não aceitando o fim do relacionamento, diz.

A ação configurou descumprimento de uma medida protetiva que o impedia de aproximar-se da ex-companheira.

O agressor está preso, à disposição da Justiça e irá responder pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado, além do descumprimento de medida protetiva.