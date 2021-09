Acusado de tentar matar companheira a pauladas em Mussurunga é preso

O suspeito de tentar matar a companheira no bairro de Mussurunga, no domingo (5), foi preso na quinta-feira (9), quando foi até a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), em Brotas, para prestar depoimento, acompanhado de advogados. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

Desde o dia do crime, o homem estava sendo procurado. Ele confessou o crime, mas alegou que agiu em legítima defesa. “Ele declarou que tentou se defender da vítima, que estaria com uma faca e uma das pauladas que seria no braço, para supostamente desarmá-la, atingiu a cabeça”, dia a delegada Bianca Andrade, titular da Deam.

A vítima já ouvida pela delegacia, logo que foi liberada pelos médicos. “Providenciamos de imediato, o encaminhamento para os atendimentos psicológico e social, além de requisitarmos as medidas protetivas. Ao mesmo tempo, iniciamos as buscas e o pedido da prisão do autor. Ele segue preso e será encaminhado para o sistema prisional”, acrescenta a delegada.

Depois das agressões, a vítima, identificada como Ane Manuela Oliveira de Souza, precisou levar mais de 30 pontos na cabeça. A filha de 6 anos dela presenciou o crime.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)