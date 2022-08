Acusado de tentar matar ex-mulher grávida é preso em Alagoinhas

Um homem foi preso acusado de tentar matar a ex-companheira, que está grávida, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O crime aconteceu em junho e Ronaldo Galdino dos Anjos, de 39 anos, foi preso na segunda-feira (8), em Alagoinhas.

Segundo a polícia, Raiane Barbosa foi baleada no dia 28 de junho, quando estava na casa da mãe em uma festa no bairro Tancredo Neves 3. O suspeito, que morava perto, foi até o local e atirou em Raiane porque não aceitava o fim da relação, acontecido dois dias antes. Os dois viveram juntos por dois anos e têm um filho de 2 anos. A vítima estava grávida do segundo filho.

Raiane foi baleada no rosto. Socorrida para um hospital em Petrolina (PE), ela ficou quase um mês internada, mas a bala continou alojada na cabeça. Depois de ter alta, ela sofreu uma infecção e precisou ser hospitalizada de novo. O estado de saúde dela é considerado grave. Familiares da vítima gravaram um vídeo recentemente mostrando que a jovem acamada, sem conseguir se mexer.

Ontem, Ronaldo Galdino foi preso em Alagoinhas depois que a polícia da cidade recebeu informações que o procurado estava escondido lá. A Delegacia da Mulher de Paulo Afonso (Deam) passou informações para ajudar na captura, incluindo dados de mandado de prisão, e uma equipe da Polícia Militar de Alagoinhas foi até a casa indicada para verificar a denúncia. Ronaldo foi localizado e preso, cumprindo o mandado de prisão.