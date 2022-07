Acusados de roubar coletivos são presos com arma na mochila em ponto de ônibus

Policiais Rodoviários Federais prenderam dois homens de 31 e 21 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 324, trecho do município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (20). Equipe fiscalizava na altura do quilômetro 604 da rodovia, quando recebeu a informação de que dois homens apontados como responsáveis pela prática de assalto a ônibus na região da Grande Salvador, estariam em um ponto de ônibus localizado nas proximidades do posto da PRF.

Os policiais saíram em diligência e conseguiram localizar os suspeitos. Foi realizada a abordagem e a revista pessoal e com um deles foi encontrado um revólver e mais três munições. O armamento estava escondido em uma mochila. Com eles também foram achadas duas passagens para embarque em transporte coletivo de passageiros.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão aos indivíduos e eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.