Adega Portugal Guia de Vinhos inova com QR Code

O espumante VAZ Brut de Morro do Chapéu (foto/Paula Theotonio)

É fato: uma das melhores maneiras de fazer compras de vinhos com segurança é seguindo sugestões de especialistas. E para o Adega Portugal Guia de Vinhos, pelo menos 500 rótulos foram avaliados ao longo deste ano pelas equipes de degustação e editorial da Revista Adega. A publicação com as notas e recomendações será lançada na próxima quarta-feira (14), às 16h15, no Restaurante Praça São Lourenço, Vila Olímpia, São Paulo.

Na ocasião haverá uma degustação dos principais vinhos avaliados. A ação será mediada por Christian Burgos, publisher da Adega; e conduzida pelo editor de vinhos da revista, Eduardo Milan, com participação virtual de produtores que se destacaram no guia. O evento será exibido gratuitamente pelo Youtube (TV ADEGA) e no Instagram @revistaadega.

O guia chega com uma inovação: é o primeiro do mundo com QR-code ao lado das avaliações, permitindo ao leitor fácil acesso às plataformas de e-commerce. Clique aqui para comprar o seu.

Clube de vinhos

O kit Degustação Temática - Península Ibérica é a novidade deste mês do Clube de Vinhos Wine Spanholo. São dois rótulos: o Quinta Já Pias Red Wine, leve, com aromas de ameixa madura e um finalzinho adocicado; e o Gretus Tempranillo, também com nuances aromáticas de ameixa e leve toque de especiarias. Ambos frescos e que devem ser tomados mais gelados.

O kit custa R$ 98 e tem entrega gratuita para Salvador, Lauro de Freitas e Linha Verde (até Guarajuba). Para pedir o seu e conhecer os demais kit do mês, como o Tempranillo e o Terroir, mande um alô para o WhatsApp (71) 9 8503-5746.

Outubro Rosé

Outubro reforça a importância da prevenção ao câncer de mama. A Grand Cru abraça a causa e, no Outubro Rosa, não só dá espaço especial para os rosés exclusivos de seu portfólio como destina parte das vendas desses rótulos à Fundação Laço Rosa.

Até 31 de outubro, na compra de 6 garrafas de vinhos rosés, o cliente ganha 25% de desconto no valor final. A Grand Cru segue com o serviço de Delivery – (71) 99616-9558 – e o cliente pode ir a uma das lojas em Salvador, no Shopping Barra e na Bahia Marina.

Quem também está com ação interessante é a AB Wines: 20% OFF em todos os rosés da adega. Destaque para o fresco e aromático Domaine Horgelus Cotes de Gascogne, que caiu de R$ 118,81 para R$ 95,05. Para mais informações sobre as ofertas e entrega, envie uma mensagem para (71) 99136-8755 ou (71) 99978-9423.

Vinhos regados de histórias

Esta quinta-feira (08) é Dia do Nordestino e lá no meu perfil de instagram (@paulatheotonio) sigo conversando ao vivo com produtores da nossa região. Já está disponível a live com Jairo Vaz, da Vinhas do Morro – Morro do Chapéu (BA) e no próximo sábado (10) , às 17h, o bate-papo é com o José Figueiredo, sommelier e produtor de vinhos da VSB - vinícola de vinhos artesanais de Curaçá (BA). O foco será no apanhado histórico que ele fez para o livro Velho Chico - Vinhos Regados de Histórias, lançado em agosto. Espero você lá!

Para beber:

Espumante VAZ Brut (R$ 180 a caixa) - Espumante aromático, leve, equilibrado e saboroso da Vinhas do Morro, vinícola localizada em Morro do Chapéu (BA). Elaborado pelo método charmat com as uvas Pinot Noir e Chardonnay, tem perlage persistente e é uma excelente pedida para estes dias mais quentes. Perfeito com frutos do mar grelhados e até uma pizza de quatro queijos!

Amitié Pinot Noir 2020 (A partir de R$ 59,90) - Leveza, frescor, maciez e aromas encantadores de fruta, como cereja e morango, definem este tinto encantador da Amité - marca da Serra Gaúcha fundada por duas mulheres. A garrafa vem com um marcador de taças colecionável e celebra a amizade! Para provar com pizzas de cogumelos, atum grelhado e até carnes ensopadas.