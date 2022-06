Adenor Gondim apresentará em BH sua trajetória de 50 anos dedicados à fotografia

(Divulgação)

Adenor Gondim está completando 50 anos dedicados à fotografia

O fotógrafo baiano Adenor Godim, que já expôs em museus da Espanha e Inglaterra e tem obras no acervo permanente do Museu Afro-Brasil, em São Paulo, é um dos artistas brasileiros selecionados para o Foto Em Pauta, evento que acontece no dia 30 de junho, às 19h, no Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte. Durante o encontro com o público, o artista apresentará, através de projeção, seu percurso de 50 anos dedicados à fotografia, com ênfase na religiosidade e na cultura popular da Bahia e do nordeste do Brasil.

(Divulgação)

Licia Fabio entre Jacira e Albérico Mascarenhas

Festa e despedia

Licia Fabio ganhou festa de aniversário na última quinta-feira (16) do chef Vini Figueira, no recém-inaugurado Vini Mar, no Rio Vermelho. A farra, que começou ao meio-dia e seguiu noite adentro, teve um momento de emoção provocado pela aniversariante que aproveitou os amigos presentes para homenagear Letícia Alcazar, que deixou esta semana a direção do Hotel Fasano Salvador para assumir a gestão do Fasano Angra, no Rio de Janeiro, seu estado natal.

(Foto:Erickson Brito/Divulgação)

Ozana Barreto comemorou aniversário com pôr-do-sol na Vitória

Pôr-do-sol

Quem também abriu a casa para celebrar com os amigos mais um aniversário foi a empresária Ozana Barreto. A festa, que começou ao meio-dia e entrou pela noite, teve comidas típicas juninas e de raiz como feijoada, maniçoba e sarapatel, servidos na hora do pôr-do-sol que, por sinal, brindou a aniversariante com uma paisagem deslumbrante da Baía de Todos-os-santos.

Comida junina

O Coffeetown do Corredor da Vitória promoverá um brunch especial de São João nos próximos dias 24, 25 e 26 de junho, de sexta a domingo, com buffet livre a R$ 69,90. O menu junino será servido das 8h30 às 12h e o cliente será recebido com shot de licor e água saborizada de cortesia.



Finalista

O diretor e roteirista baiano Ariel L. Ferreira, cofundador da Saturnema Filmes, é um dos finalistas da 6ª edição do Prêmio ABRA de Roteiro, uma das principais premiações do audiovisual nacional. Essa é a segunda vez que a Saturnema Filmes é finalista no Prêmio Abraço – Excelência em Roteiro. Ano passado, Ana do Carmo, também cofundadora da produtora baiana, venceu na mesma categoria.



Nova gestão

Eleita para o período 2022/2025, a nova diretoria da Associação Brasileira de Empresas de Eventos – Estadual Bahia (Abeoc BA) tem à frente três destacadas profissionais do mercado baiano: Andréa Chamusca (Happy Eventos) na presidência, Marcele Reinel (Reinel Produções) na vice-presidência e Cinara Cardoso (Taticca Eventos) como diretora-secretária.

(Foto: Paula Fróes/Correio)

Chef Aurelien Roche vai repaginar o Jabu

Repaginada

O chef francês Aurelien Roche vai fechar temporariamente o restaurante Jabu, no Rio Vermelho, para reforma. A reabertura, com novo layout e novidades no cardápio, está prevista para o dia 12 de julho.

Meia-pausa

E por falar em gastronomia, o chef Fabricio Lemos vai abrir o restaurante Omi, no Hotel Fera Palace, para almoço nos dias 23 e 24 próximos, das 12h às 16h. No dia 25, a casa voltará ao ritmo normal com almoço e jantar.

(Divulgação)

Chico Buarque fará três shows na Concha

Fique ligado

Os ingressos para as três apresentações do cantor e compositor Chico Buarque, previstas para os dias 11,12 e 13 de novembro, na Concha Acústica, começam a ser vendidos na próxima sexta-feira (24), pelo site Bilheteria Virtual.