Adeus a Carlos Rodeiro: amigos famosos se despedem do ‘joalheiro das estrelas’

Conhecido como ‘joalheiro das estrelas’, por conta de sua extensa de clientes famosos, Carlos Rodeiro morreu na noite desta segunda-feira (26), após uma luta de meses contra um câncer cerebral.



O falecimento motivou várias homenagens de muitos famosos, incluindo amigos mais próximos como o maquiador Fernando Torquatto e a cantora Daniela Mercury. Personalidades da política, como o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, também estão entre os que manifestaram pesar através das redes sociais.



Torquatto publicou um relato emocionado em suas redes sociais logo após a confirmação do falecimento, em Salvador.





“Foi embora alguém que jamais poderei traduzir em palavras o que significa pra mim. Muito além da lenda que se transformou como grande joalheiro e figura na Bahia e no Mundo. Não dá pra falar de morte a respeito de alguém que significa intensamente a vida. Alguém que fez a minha vida e de tantos, ser melhor por sua presença forte, amizade incondicional e alegria. Você sempre significará vida meu irmão @carlosrodeiro e se já estava cravado no meu coração, está agora na minha alma. Vai ser muito difícil viver sem sua presença, mas aceito porque sua luz não era desse mundo, por isso Deus resolveu te levar de volta.Amo você eternamente”, declarou Torquatto, que recebeu o apoio de várias pessoas que sabiam da proximidade dos dois.





Daniela Mercury relembrou momentos especiais em que o joalheiro esteve presente em sua vida. “Meu amigo querido se foi? Partiu voando, daquele jeito agitado dele! Carlinhos misturou a arte dele com a minha em muitas ocasiões. Mas uma das mais especiais foi quando ele desenhou o símbolo do meu amor com Malu! Carlos fez duas das nossas alianças! Elas são fortes, simbolizam nossa paixão, refletem nossa união e, agora, você está eternizado junto ao nosso amor. Eu e Malu estamos profundamente sentidas e já com muita saudade! Te amo”, comentou a cantora.



Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto falou da dor pela perda. “Querido amigo, não vou permitir que essas palavras sejam de dor e tristeza. Com você, definitivamente, não havia espaço para isso. Você nos contagiava com alegria, sempre com um sorriso leve, com sua energia que parecia não ter fim e com a sua força de grande baiano. Nos despedimos com muita saudade, mas também com a certeza de que o seu trabalho e a sua amizade permanecerão sempre em nós”, publicou.



A empresária e produtora cultural Flora Gil também falou do sentimento de perda. "Você será lembrado sempre. Vou sentir muita saudade. Descanse e encontre luz e amor por onde seu espírito passar", publicou.



O coreógrafo e ex-BBB Diogo Pretto foi outro que publicou uma foto ao lado de Rodeiro e relembrou momentos especiais com o amigo. “Sempre vou lembrar de vc assim, essa foto nos define, te define? Alegria, resenha, sorriso, um cara de bem que todos amam!!! Agradeço a Deus por ter tido o prazer de dividir momentos lindos ao seu lado, um amigo lindo de alma pura!! (...) A Bahia não perde só um artista foda, e sim um ser humano iluminado!! Te amo, meu amigo! Descanse em paz!”



O cantor Léo Santana também deixou uma mensagem de conforto à família. “Descanse em paz, queridão. Meus pêsames aos familiares desse ser humano incrível e uma energia impar”.



Além de Daniela Mercury, cantoras como Ivete Sangalo e Anitta e até estrelas pop internacionais como Beyoncé, Elton John e Madonna faziam parte da clientela estrelada de Rodeiro. Em 2018, Madonna inclusive celebrou seus 60 anos usando peças assinadas por Rodeiro e usou um colar com diversos símbolos religiosos, como as medalhas de Nossa Senhora e o Sagrado Coração, na cerimônia do Oscar de 2019.



"Estou muito feliz! Madonna já usou nossas criações em outros momentos especiais, como no seu aniversário de 60 anos. Esse colar atrai boas energias e proteção. Tenho certeza de que esse foi o seu sentimento, em um dia que todas as atenções se viraram para ela", disse Carlos Rodeiro, na ocasião.

