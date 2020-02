Adeus, Carnaval: Vitória enfrenta CRB no 'começo oficial' do ano

Não é novidade dizerem que, para muita gente na Bahia, o ano só começa com o fim do Carnaval. E, no futebol em particular, é quando o torcedor começa a ir para o estádio. Pois bem: para os torcedores do Vitória que contribuem com essa lenda baiana, 2020 “começará” para valer neta quinta-feira (26), às 20h, contra o CRB. O confronto no Barradão é válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

O rubro-negro, por sinal, está invicto na temporada. Somando os jogos do time principal, comandado por Geninho, com os da equipe de aspirantes, treinada por Agnaldo Liz, são quatro vitórias e seis empates. Na análise restrita ao time principal, que entra em campo hoje, são quatro empates e uma vitória – 2x0 no Ba-Vi. Em casa, ainda não venceu.

O Vitória está no meio de uma maratona de jogos em casa. No final de semana antes do Carnaval, recebeu Atlético de Alagoinhas pelo Baiano no sábado (2x1) e Freipaulistano pelo Nordestão no domingo (0x0).

Depois de enfrentar o CRB hoje, terá o Ba-Vi pela primeira fase do estadual no domingo, dia 1º de março, e o duelo pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Lagarto-SE na quinta-feira, dia 5.

Se a lei do ex de fato funcionar, o Leão tem duas armas importantes nas mãos. O centroavante Léo Ceará e o atacante Alisson Farias jogaram pelo CRB em 2019 e fizeram sucesso por lá. O primeiro marcou 14 gols na Série B, e o segundo, seis.

Léo Ceará ganhou a vaga de Viçosa como camisa 9 na última partida, contra o Freipaulistano. Já Alisson Farias retorna após lesão que o tirou de atividade desde 1º de fevereiro. “Jogadores que tiveram participação muito boa no CRB, que conhecem o adversário e, ao mesmo tempo, se conhecem. Espero que tenham uma boa participação”, disse o técnico Geninho, ontem.

O volante Jean será titular. Segundo Geninho, ele precisa dar rodagem ao reforço, que será titular contra o Lagarto por causa da expulsão de Guilherme Rend na primeira fase.

O provável time rubro-negro tem Ronaldo, Van, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Jean, Gerson Magrão e Fernando Neto; Vico, Léo Ceará e Alisson Farias.

Já o CRB deve iniciar com Edson Mardden, Lucas Mendes, Thalisson, Xandão e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine; Bruno Lopes, Léo Gamalho e Luidy. O técnico é Marcelo Cabo.