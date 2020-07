Adeus, geladeira! Angélica anuncia que retornará à TV em outubro

Após dois anos longe da televisão, Angélica, finalmente, dará adeus à geladeira. A apresentadora fez um discreto anúncio pelos Stories do Instagram e confirmou que retornará à TV em outubro, com o programa Simples Assim, na Globo. A atração iria, originalmente, estrear em abril, mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, foi adiada.

O projeto tem direção de Geninho Simonetti, que já trabalhou com Angélica no Estrelas e também atuou no Caldeirão do Huck. Em entrevista, a apresentadora chegou a comentar sobre a paralisação das gravações às vésperas da estreia.

"Estávamos com o motor a 100km/h. Já tínhamos feito tudo, a abertura... O programa estava pronto. De repente, o carro freou. Foi aquele baque, óbvio, porque a gente estava no pique total e teve que tirar o pé do acelerador", falou Angélica, em abril, à coluna de Patricia Kogut, no jornal O Globo.

A equipe do Simples Assim, contudo, não parou. Segundo o site Notícias da TV, produtores e roteiristas continuaram trabalhando de casa e a própria apresentadora participou de reuniões via chamada de vídeo. Angélica estava na geladeira da Globo desde o fim do Estrelas (2006-2018).