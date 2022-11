Adeus, Série B! Veja a classificação atualizada após o Bahia conquistar o acesso

A Série B não faz mais parte da vida do Bahia. O Esquadrão conquistou o acesso neste domingo (6), após vencer o CRB por 2x1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro.

O resultado garantiu ao tricolor a 3ª posição, com 62 pontos. Quem também carimbou o passaporte para a elite foi o Vasco, que venceu o confronto direto com o Ituano, por 1x0. O cruz-maltino também chegou aos 62 pontos e ficou atrás do tricolor no saldo de gols (14 x 12). Os dois se juntam ao campeão, Cruzeiro, e ao Grêmio, já classificados com antecedência.

Veja a classificação final da Série B: