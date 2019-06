Adeus: volante Douglas Augusto, do Bahia, viaja para a Grécia

Falta pouco para Douglas Augusto deixar o Bahia. Nesta quinta-feira (27) o volante publicou uma foto junto a seus empresários no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde faz conexão antes de seguir viagem para a Grécia. Lá vai assinar contrato com o PAOK. Em nota, o Bahia confirmou a negociação e afirmou que o atleta já foi liberado.

Um dos agentes envolvidos na transferência, Allan Espinoza já havia confirmado para o CORREIO que a negociação entre o atleta, Corinthians e PAOK estava avançada. Douglas não treinou na quarta-feira (26).

Douglas posa para foto com seus empresários antes de viajar para a Grécia (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 22 anos, Douglas Augusto chegou ao Bahia no início da temporada emprestado pelo Corinthians. Em pouco tempo o volante virou titular da equipe. Ao todo ele fez 30 jogos com a camisa tricolor e conquistou o Campeonato Baiano.

Caso a saída de Douglas se concretize, o Esquadrão receberá um percentual de 10% do montante como forma de compensação. O valor ainda não foi revelado por nenhum dos envolvidos.

Ele será o terceiro volante a deixar o clube no Brasileirão. Antes, Nilton foi liberado para o CSA e Fernando Medeiros não teve o contrato renovado. Também fazem parte do atual elenco principal Gregore, Elton e Flávio. Yuri, que ficou no banco contra o Internacional, tem atuado no time de aspirantes.