Adolescente acusado de esfaquear duas pessoas em festa de São João de Seabra é apreendido

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na última segunda-feira (27), por policiais da Delegacia Territorial de Seabra, acusado de esfaquear duas pessoas nos festejos de São João do município. A identificação e condução do suspeito foram realizadas em menos de 24 horas após o ato infracional. O adolescente foi encontrado no povoado de Boa Vista de Cananéia.

Em depoimento, ele confessou a autoria. “Ele informou que a motivação foi por conta de uma briga na festa. Os feridos seguem internados”, explicou o titular da DT/Seabra, delegado Thomas Galdino. O menor responderá pelo ato infracional análogo a tentativa de homicídio. Após passar por exames de Corpo de Delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ele está sob a guarda do Poder Judiciário.