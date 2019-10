Adolescente de 14 anos é baleado após resistir a assalto na orla do Rio Vermelho

Um adolescente de 14 anos foi baleado ao resistir a um assalto, no início da tarde deste domingo (6), na Orla do Rio Vermelho, em Salvador. A vítima, que estava acompanhada da mãe, falava no celular no momento da abordagem e se negou a entregar o aparelho ao bandido, que atirou. O aparelho foi levado.

Atingido na mão esquerda, a vítima foi socorrida pela própria mãe, por volta das 14h, para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi submetida a uma cirurgia para retirada do projétil. O adolescente permanece internado na unidade de saúde em estado considerado estável.

Conforme boletim de ocorrência da unidade, mãe e filho estavam a caminho da Praia da Paciência quando foram surpreendidos pelo ladrão, que chegou em uma moto. O bandido fugiu levando o celular do adolescente, um Samsung modelo J2 Prime.

O caso foi tipificado como roubo qualificado e está registrado na Delegacia de Repressão ao Crime Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Brotas.