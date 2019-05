Adolescente de 15 anos é apreendida com simulacro de metralhadora

Um simulacro de uma metralhadora foi apreendido com uma adolescente de 15 anos e outros dois homens chamados Julianderson Conceição e Jackson Souza. O trio foi descoberto pela polícia na Rua São Luiz, em Paripe. O grupo circulava na noite deste sábado (4) em um carro modelo roubado, a procura de pessoas para assaltar. Com eles, também foram apreendidos um revólver, cinco munições,oito celulares, quatro relógios e diversos pertences de vítimas.

A jovem foi levada até a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e os adultos seguiram para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Na mesma noite, equipes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) flagraram também preenderam Dejan Alvez Damacena, acusado de tráfico de drogas.

A polícia encontrou, com Dejan, 40 pinos de cocaína, um saco contendo pasta base do mesmo entorpecente, balança, pinos vazios e o simulacro de metralhadora. Segundo o comandante da 19ª CIPM, major Elsimar Leão, o criminoso havia sido liberado do presídio há dois meses.