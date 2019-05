Adolescente de 15 anos e jovem são suspeitos de participar de assalto em hotel

Dois envolvidos na tentativa de latrocínio no Iguatemi Business Flat, no bairro do Caminho das Árvores, foram localizados pela polícia nesta quinta-feira (16). Foram apreendidos um adolescente de 15 anos e José Lucas Santos Nascimento, 21, ambos no Nordeste de Amaralina.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16). O hóspede Rogério Ferreira da Silva, 42, foi baleado nas costas durante um assalto. A família dele chegava ao local com seus pertences, quando foi avistada por bandidos que se disfarçaram de clientes e também estavam no estabelecimento, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)

O primeiro apreendido foi o adolescente, que foi levado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (Dai), onde prestou depoimento. De acordo com a delegada Tacione Vasconcelos, responsável pelo caso, ele foi reconhecido por duas testemunhas, além de ter aparecido nas imagens das câmeras de segurança do hotel. “Os policiais militares também identificaram, através das imagens de câmeras de segurança, a presença do adolescente na cena do crime”, afirmou.

Confira o momento da ação dos bandidos:

Ainda segundo Tacione, será pedida a internação provisória do adolescente enquanto ele fica à disposição da Justiça.

Depois, as polícias Civil e Militar localizaram e prenderam José Lucas. Ele foi encontrado por equipes da Delegacia Especial de Proteção ao Turista (Deltur), da 7ª Delegacia (Rio Vermelho) e do Comando de Operações Policiais da Polícia Militar (Coopm).

O acusado acumula passagens por tráfico de drogas e será transferido para a 16ª Delegacia (Pituba), onde o caso foi registrado. O caso é investigado pela 16ª Delegacia (Pituba), que ainda busca os outros envolvidos no crime.

Relembre o caso

Imagens da câmeras de segurança do hotel mostram o momento em que dois homens rendem Rogério, atiram e levam alguns pertences da vítima. Entre eles, um celular iPhone. Na ação, o visitante leva um tiro.

A vítima, que é natural de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, foi socorrida pela Polícia Militar para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após passar por cirurgia e não corre risco de morte, segundo o posto policial da unidade hospitalar. Não há informações sobre seu estado de saúde, nem sobre previsão de alta médica.

A SSP-BA informou que testemunhas já foram ouvidas e devem ajudar a identificar todos envolvidos no crime. O hotel fica na Rua da Alfazema, região nobre da capital baiana.

A secretaria informou ainda que as polícias Civil e Militar já identificaram e apreenderam o veículo utilizado na fuga da dupla que assaltou e baleou o hóspede. O localizador do iPhone ajudou a polícia a encontrar o veículo, um táxi que estava na região do Nordeste de Amaralina, onde o proprietário reside. Em depoimento, ele informou que o veículo estava alugado para uma outra pessoa.

O motorista que alugou o carro e dirigia no momento da ação se apresentou na manhã desta quinta-feira (16), para prestar esclarecimentos à polícia e, logo após, foi encaminhado para realizar o retrato falado dos suspeitos no Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT-BA). Taxistas se reuniram em frente a 16ª Delegacia (Pituba) para dar apoio ao dono do táxi usado na ação.

De acordo com a polícia, em depoimento, o taxista disse que alugou o carro para trabalhar e estava na fila, aguardando a próxima corrida. Os bandidos entraram no carro, pediram para que ele seguisse para o hotel e aguardar no local. Quando ouviu o tiro e percebeu que os passageiros eram bandidos, o taxista tentou fugir, mas foi impedido pelos assaltantes, que apontaram uma arma para sua cabeça e ordenaram que ele os deixasse na região do Nordeste de Amaralina. Em seguida, ele teria devolvido o carro ao dono. Não foi informado se ele contou ao proprietário do ocorrido ou não.

Imagens do sistema de segurança do hotel também já estão em posse da polícia. Equipes da Rondesp/Atlântico, da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), da 16ª Delegacia (Pituba) e do Departamento de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) fazem buscas para localizar os criminosos.

O CORREIO esteve no hotel, mas a entrada de jornalistas estava bloqueada por seguranças e nenhum funcionário quis falar com a imprensa. O condomínio onde funciona o hotel possui segurança armada e sistema de câmeras.

Apoio

O motorista do veículo se apresentou na manhã desta quinta-feira (16), para prestar esclarecimentos à polícia e, logo após, foi encaminhado para realizar o retrato falado dos suspeitos no Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT-BA). Taxistas se reuniram em frente a 16ª Delegacia (Pituba) para dar apoio ao dono do táxi usado na ação.

O presidente da Associação Geral dos Taxistas, Ademilton Paim, 40, contou que a ação de bandidos contra os taxistas do Vale das Pedrinhas é recorrente. Em depoimento, ele afirmou que teme que novos casos possam acontecer com outros colegas.

“Para vocês terem uma ideia, só esse mês já tivemos 17 taxistas assaltados, e o mês nem acabou ainda. Eles pegam o táxi, pedem para irmos numa corrida e não nos pagam. Geralmente, é sempre para esses bairros mais ricos e somos obrigados a levar onde eles querem. Como aconteceu com o colega, poderia ter sido comigo ou com qualquer outro mais uma vez”, contou Ademilton.



Também presente no local, a esposa do taxista, contou que ele estava na fila dos táxis quando os suspeitos entraram no carro e pediram para que ele fosse até o local do crime.

“Eles entraram enquanto ele estava na fila, esperando a vez dele. Lá no hotel, pediram para que ele aguardasse enquanto faziam uma reserva. Mas, quando ele ouviu os disparos, ligou o carro e saiu e um deles o alcançou e entrou no carro”, contou a esposa, que preferiu não se identificar.

Segundo informações, o taxista teve uma arma apontada na cabeça por um dos assaltantes após sair do hotel e foi obrigado a dirigir com o bandido ao lado até onde ele pudesse fugir. Não há informações do local da fuga.