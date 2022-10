Adolescente de 16 anos morre em confronto com a Polícia Militar na Ilha de Itaparica

Um adolescente de 16 anos, identificado como Elielson de Oliveira Sales, de 16 anos, morreu no domingo (9) após ter sido baleado durante confronto com a Polícia Militar na Praça de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, localizada no município de Vera Cruz. A PM diz que a equipe foi recebida a tiros no local e no revide o jovem foi atingido. Testemunhas dizem que a vítima estava brincando com uma arma de brinquedo e que os militares já chegaram atirando.

A corporação informou que a 5° Companhia Independente da Polícia Militar recebeu denúncias de homens armados traficando drogas na Praça de Mar Grande e que, ao chegarem no local, os PMs se depararam com um grupo de suspeitos que passou a efetuar disparos contra os agentes.

A PM detalhou que houve revide e, após a troca de tiros, foi encontrado um suspeito ferido, que foi imediatamente socorrido para o Hospital Geral de Itaparica, onde não resistiu aos ferimentos. Com ele, a corporação disse que foram apreendidos um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e uma intacta, além de uma réplica de arma de fogo e seis porções de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 24ª Delegacia de Vera Cruz, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a Aratu On, uma testemunha relatou que Elielson estava brincando com amigos com uma arma de brinquedo, quando os policiais "já chegaram atirando". O CORREIO tentou contato com a testemunha, que informou que estava com medo e, por isso, não falaria com a reportagem.