Adolescente de São Paulo morre com suspeita de H1N1 em Porto Seguro

Uma turista natural de São Paulo morreu neste sábado (13), no Hospital Regional Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, no sul da Bahia. A suspeita é que a adolescente de 17 anos, que não teve o nome divulgado, tenha sido vítima de H1N1.

Por meio de comunicado, a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, através da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro, informou que "a Vigilância em Saúde foi acionada sobre a suspeita de casos de Sindrome Respiratória Aguda Grave no município no dia 13/07/19".

Ainda segundo o documento, "a ocorrência de um óbito suspeito está em investigação, aguardando resultados de exames, não podendo ainda ser confirmado tal diagnóstico" e que "dois contatos diretos, suspeitos, estão hospitalizados e em uso de medicação própria". Os outros dos casos suspeitos estão no Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

Ainda no comunicado, a secretaria diz que outras duas pessoas que tiveram contato direto com a vítima estão internadas e que, conforme investigação epidemiológica, tratam-se de casos importados de outros estados - ou seja, elas já teriam chegado à Bahia com o vírus. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), uma das pacientes é prima da adolescente que morreu.

O corpo da estudante foi encaminhado para São Paulo na noite de domingo (14), onde será sepultado. De acordo com a TV Bahia, a vítima estava em Porto Seguro para uma excursão com a turma da escola. A empresa responsável pelo passeio, Forma Turismo, lamentou o episódio em nota e disse que "está cooperando com as autoridades locais e prestando todo suporte à família da estudante".

Ainda segundo a Sesab, o material da adolescente que morreu já foi colhido e passará por análise no Laboratório Central (Lacen), onde haverá a confirmação da causa do óbito.

Balanço

De acordo com o último balanço da Sesab, até 9 de julho foram notificadas 61 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 20 por Influenza, quatro por outros vírus respiratórios, 28 casos sem identificação do vírus e outros nove ainda em investigação. Ano passado, no mesmo período, foram 154 mortes.

O relatório mostra que foram 1.132 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até 9 de julho. Os números representam uma redução de 31,64% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 137 casos foram confirmados para Influenza, 160 por outros vírus respiratórios e 6 por outros agentes etiológicos. A Sesab informou ainda que 389 amostras tiveram resultado negativo e 440 ainda estão em investigação.

O balanço aponta ainda que, dos 137 casos confirmados para Influenza, 46 foram ocasionados pelo víírus Influenza A H1N1, 70 pelo Influenza A H3N2 Sazonal, 4 Influenza A não subtipável e 17 por Inluenza B. Foram identificados outros vírus respiratórios

Medidas

De acordo com a Prefietura de Porto Seguro, após a identificação do caso suspeito de H1N1, o órgão adotou as seguintes medidas: