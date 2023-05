Adolescente é baleado durante confronto entre suspeitos armados em Valéria

Um adolescente foi baleado durante um confronto entre suspeitos armados, na tarde desta terça-feira (23), no bairro de Valéria, em Salvador.

Por volta das 12h15, policiais militares da 31ª CIPM realizavam rondas no bairro de Valéria, quando foram informados por populares que na Rua do Lavrador estariam ocorrendo disparos de arma de fogo entre grupos de homens armados. Os militares deslocaram e visualizaram os suspeitos que, ao notar a presença dos pms, efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe.

Os militares dispararam em resposta e, após os disparos, os indivíduos fugiram para uma área de matagal. Posteriormente, os policiais foram informados de que um adolescente havia sido baleado e socorrido para a UPA de Valéria.

"Foi mantido contato com os familiares, que informaram que o menor havia sido baleado dentro do Conjunto Engenheiro Antônio Franco. Devido à distância do local onde houve o confronto entre os militares e os suspeitos, foi descartada a hipótese do adolescente ter sido atingido por esses disparos. O menor foi regulado para o Hospital do Subúrbio, onde passa bem", declarou a PM em nota.