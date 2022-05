Adolescente é morto a tiros enquanto trabalhava na Praia do Cantagalo

Um adolescente foi assassinado na Praia do Cantagalo, no bairro de Roma, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (5). O crime aconteceu no início da tarde.

Segundo informações de testemunhas, a vítima trabalhava em uma das barracas de praia do local, quando foi surpreendida por dois homens armados, que já chegaram atirando. A cena gerou pânico nos banhistas que estavam no local.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h e, quando chegou no local, já encontrou o garoto morto, na areia. O nome e idade dele não foram divulgados. A área foi isolada e o corpo removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que também ficará responsável pela perícia.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).