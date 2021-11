Adolescente é morto a tiros no Dois de Julho

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro do Dois de Julho, no fim da tarde dessa quarta-feira (10). O crime aconteceu na Rua do Sodré, por volta das 17h.

A vítima foi identificada como Matheus Gazineu Barbosa. Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas contaram que os autores estavam em um carro branco e já chegaram atirando.

Policiais militares do 18º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realizar perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).