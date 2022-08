Adolescente é suspeito de atacar a própria mãe com estilete no Largo Dois de Julho

Um adolescente de 14 anos suspeito de agredir a mãe com golpes de estilete, na tarde desta sexta-feira (26), no Largo Dois de Julho, em Salvador, foi conduzido por policiais militares para Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Segundo Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência por volta das 13h no Edifício Carolina. A mãe, de 35 anos, sofreu inúmeros golpes de estiletes na região torácica e cervical do pescoço, no entanto, não teve nenhum órgão do corpo atingido.

O menino será ouvido na presença de um advogado e do pai acerca da motivação e circunstâncias do ato infracional. Após os primeiros socorros, a paciente foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Uma equipe da delegacia especializada está se deslocando para a unidade hospitalar para levantar mais informações sobre o ocorrido. Guias de lesões corporais foram expedidas.